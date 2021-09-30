В одной из тюрем Эквадора произошли беспорядки: Погибли 110 заключенных

Sky News

Кроме этого, еще более 80 человек получили ранения

В южноамериканской стране Эквадор погибли по меньшей мере 116 заключенных, в результате беспорядков в одной из тюрем. Об этом сообщил Sky News.

Как отмечается, еще более 80 человек получили ранения.

Также президент Эквадора Гиллермо Лассо ввел чрезвычайное положение в пенитенциарной системе страны, что позволило правительству направить полицию и солдат в тюрьмы.

"Беспорядки, которые произошли еще во вторник в колонии "Литораль" в прибрежном городе Гуаякиль были спровоцированы группировками, связанными с международными наркокартелями, которые борются за контроль над этим городом", - заявили власти страны.

Известно, что в Эквадоре последние беспорядки считают худшим проявлением насилия, которое когда-либо наблюдалось в пенитенциарной системе страны.

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Напомним, что ранее в Кировоградской области разоблачили распространение преступного воздействия на иждивенцев следственного изолятора. Злоумышленники поставляли наркотики в СИЗО.

Организатором оказался подсудимый по нескольким делам, распространяя преступное влияние среди иждивенцев изолятора, он наладил поставки наркотиков в учреждение. Также он отвечал за наполнение и распределение средств из так называемого преступного "общака".

А в рамках санкционированных обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли: наркотики, мобильные телефоны и более чем 80 тысяч гривен.