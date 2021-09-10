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В одной из стран Центральной Африки выпал снег

В стране Центральной Африки выпал снег twitter.com/CRTV_web

В экваториальной части страны, кроме снега, пронесся сильный град, который повредил кровли домов и засыпал поля

В Центральной Африке в Камеруне сегодня, 10 сентября, выпал снег. Осадки зафиксировали в районе Верхний Нкам. Об этом сообщает CRTVweb.

Отмечается, что в экваториальной части страны, кроме снега, пронесся сильный град, который повредил кровли домов и засыпал поля.

Непогода также наделала проблем на дорогах. На некоторых трассах движение автомобилей остановилось.

В Камеруне считают, что снег и град являются следствием изменений климата.

 

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Напомним, ранее мы писали, что в Южно-Африканской Республике зафиксировали новые рекорды минимальной температуры. В городе Кимберли и прилегающих районах температура достигла отметки -9,9 градусов.

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