В одной из стран Центральной Африки выпал снег

Отмечается, что в экваториальной части страны, кроме снега, пронесся сильный град, который повредил кровли домов и засыпал поля.

Непогода также наделала проблем на дорогах. На некоторых трассах движение автомобилей остановилось.

В Камеруне считают, что снег и град являются следствием изменений климата.

Several plantations have been reportedly destroyed, roofs perforated and traffic disrupted following the incident pic.twitter.com/CYIOT6qJCk