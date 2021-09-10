В одной из стран Центральной Африки выпал снег

В экваториальной части страны, кроме снега, пронесся сильный град, который повредил кровли домов и засыпал поля

В Центральной Африке в Камеруне сегодня, 10 сентября, выпал снег. Осадки зафиксировали в районе Верхний Нкам. Об этом сообщает CRTVweb .

Отмечается, что в экваториальной части страны, кроме снега, пронесся сильный град, который повредил кровли домов и засыпал поля.

Непогода также наделала проблем на дорогах. На некоторых трассах движение автомобилей остановилось.

В Камеруне считают, что снег и град являются следствием изменений климата.

Several plantations have been reportedly destroyed, roofs perforated and traffic disrupted following the incident pic.twitter.com/CYIOT6qJCk — CRTVweb (@CRTV_web) September 10, 2021

Новости по теме: В Японии гору Фудзияма неожиданно засыпало снегом. Видео

Напомним, ранее мы писали, что в Южно-Африканской Республике зафиксировали новые рекорды минимальной температуры. В городе Кимберли и прилегающих районах температура достигла отметки -9,9 градусов.