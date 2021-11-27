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В одной из деревень Италии уровень COVID-вакцинации достиг 104%

Фото из открытых источников

Сейчас жители коммуны готовятся к получению бустерных доз

В Италии в коммуне Палаццо Адриано, расположенной на Сицилии, от коронавирус вакцинировали 104% жителей. Об этом сообщает The Guardian.

"По крайней мере, по одному представителю от каждой семьи в городке ежедневно проходит через эту площадь. Мы воспользовались тесными отношениями между родственниками и друзьями для популяризации кампании вакцинации. Все, что нам нужно было сделать, это проинформировать всех, кого мы встречали, напомнить им о вакцинации, и на следующий день их родственники явились в лабораторию для укола", — рассказал советник по вопросам культуры Сальваторе Спата.

В то же время мэр Николо Грана пояснил, что такая "невозможная статистика" образовалась из-за вакцинации людей, которые не являются официальными жителями Палаццо Адриано, однако живут здесь.

Сейчас жители коммуны готовятся к получению бустерных доз против коронавирус.

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Как сообщалось ранее, в Канаде началась кампания по иммунизации от коронавируса детей. Получить прививку могут дети в возрасте от 5 до 11 лет.

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