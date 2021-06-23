В одном из регионов России ввели жесткий локдаун

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Также будет ограничен доступ к местам отдыха возле Байкала

На территории Республики Бурятия из-за распространения коронавируса COVID-19 ввели жесткие карантинные ограничения. Об этом сообщают "РИА Новости".

Как отмечается, с 27 июня по 11 июля в регионе объявили период нерабочих дней. Таким образом в течение двух недель будет прекращена работа всех предприятий, кроме магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости, аптек, общественного транспорта, СМИ и жилищно-коммунальных служб.

Кроме этого, допуск в места массового отдыха, в частности в направлении Байкала, будет ограничен, а детям до 14 лет можно будет находиться на улице только в сопровождении взрослых.

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Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров Украины рассматривает возможность усилить контроль за людьми, которые приехали из Великобритании, Индии, Российской Федерации и Португалии для предотвращения распространение штамма коронавируса "Дельта".