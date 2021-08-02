В ОАЭ разрешили делать прививки против коронавируса детям от 3 лет

В стране уже начали иммунизацию детей в возрасте от 12 до 15 лет вакциной Pfizer

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило использование китайской вакцины Sinopharm среди несовершеннолетних. Ею будут прививать детей от 3 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что соответствующее решение было принято после того, как провели клинические испытания на 900 добровольцах в Абу-Даби.

Однако результаты исследований так и не опубликовали.

Подчеркивается, что в ОАЭ уже начали иммунизацию детей в возрасте от 12 до 15 лет вакциной Pfizer.

По информации Министерства здравоохранения страны, по состоянию на 1 августа 78,95% населения - это примерно 9 млн человек, получили одну дозу вакцины, тогда как 70,57% были полностью вакцинированы.

Отмечается, что в воскресенье в стране было зафиксировано 1519 новых случаев заражения COVID-19.

Всего зарегистрировано 682 377 инфицирований и 1 951 летальный случай.

Напомним, ранее мы писали, что Министерство здравоохранения Греции объявило о початок вакцинации подростков в возрасте от 12 до 15 лет с начала июля. Сейчас в стране полный курс вакцинации прошла почти половина населения страны.