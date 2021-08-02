home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

В ОАЭ разрешили делать прививки против коронавируса детям от 3 лет

Getty Images

В стране уже начали иммунизацию детей в возрасте от 12 до 15 лет вакциной Pfizer

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило использование китайской вакцины Sinopharm среди несовершеннолетних. Ею будут прививать детей от 3 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что соответствующее решение было принято после того, как провели клинические испытания на 900 добровольцах в Абу-Даби. 

Однако результаты исследований так и не опубликовали.

Подчеркивается, что в ОАЭ уже начали иммунизацию детей в возрасте от 12 до 15 лет вакциной Pfizer.

По информации Министерства здравоохранения страны, по состоянию на 1 августа 78,95% населения - это примерно 9 млн человек, получили одну дозу вакцины, тогда как 70,57% были полностью вакцинированы.

Отмечается, что в воскресенье в стране было зафиксировано 1519 новых случаев заражения COVID-19.

Всего зарегистрировано 682 377 инфицирований и 1 951 летальный случай.

Новости по теме: Безопасная и необходимая: В Минздраве рассказали о COVID-вакцинации беременных

Напомним, ранее мы писали, что Министерство здравоохранения Греции объявило о початок вакцинации подростков в возрасте от 12 до 15 лет с начала июля. Сейчас в стране полный курс вакцинации прошла почти половина населения страны.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Теннисистка Свитолина впервые вышла в полуфинал на Олимпийских играх Олимпиада-2020: Пара украинцев Омельчук - Костевич получили бронзу по стрельбе Украина завоевала вторую медаль на Олимпиаде-2020: Фехтовальщик Рейзлин выиграл бронзу Олимпиада-2020: Украинка Елена Костевич заняла четвертое место в пулевой стрельбе

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект