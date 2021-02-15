В ОАЭ подсветили в цвета украинского флага самое высокое здание мира

Небоскреб Бурдж Халифа в Дубае Фото из открытых источников

Так провожали президента Украины

Небоскреб Бурдж Халифа в Дубае, который является самым высоким зданием мира, подсветили сине-желтыми цветами. Соответствующее фото на своей странице в Instagram опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина + Объединенные Арабские Эмираты = сотрудничество", - добавил подпись глава государства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

Заметим, именно такие цвета на государственном флаге Украины.

Здание подсветили накануне отъезда президента Владимира Зеленского из Объединенных Арабских Эмиратов, в которые он приезжал с официальным визитом.

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Ранее сообщалось, что Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали Меморандум о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Такое решение положительно повлияет на развитие туристической отрасли, экономическую и бизнес-активность.