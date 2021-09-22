В Нью-Йорке за 2 доллара продали лотерейный билет на 430 млн долларов

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Победитель еще не сообщил о себе

В США в штате Нью-Йорк в пиццерии на Манхэттене продали единственный выигрышный билет на джекпот Mega Millions в 432 миллиона долларов. Об этом сообщает CBS News.

Победитель еще не сообщил о себе. Он может выбрать между джекпотом в размере 432 миллиона долларов в виде ежегодных выплат или единовременной выплатой в размере 315 миллионов долларов.

Выигрышный билет продали в Pronto Pizza – за два шага от таких популярных мест, как Рокфеллер центр, собор Святого Патрика и Radio City Music Hall. Билет стоит 2 доллара, а шансы на выигрыш составляют 1 из 302 575 350.

Также есть лотерейный билет второго места. Он предполагает выигрыш в 1 миллион долларов.

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Напомним, ранее в Германии женщина неделями носила выигрышный билет в лотерею в своей сумочке, не подозревая, что он стоит около 33 млн евро. Сам лотерейный билет стоил 1,20 евро.