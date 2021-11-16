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В Нью-Йорке встретить Новый год на Таймс-сквер смогут лишь вакцинированные

Встреча Нового года на Таймс-сквер (Нью-Йорк, США) Фото из открытых источников

Те, кто не может сделать прививку из-за инвалидности, должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19

Мэр города Нью-Йорк (США) Билл де Блазио заявил, что Новый год на Таймс-сквер смогут встретить только те лица, которые полностью вакцинированы от коронавируса. Об этом сообщает Axios.

По его словам, желающие отпраздновать Новый год должны будут предъявить подтверждение вакцинации и действительное удостоверение личности с фотографией.

В то же время те, кто не может сделать прививку из-за инвалидности, должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19.

При этом на праздновании Нового года могут присутствовать дети до пяти лет. Однако их должны сопровождать взрослые, у которых есть подтверждение вакцинации.

Также все люди, которые будут праздновать Новый год на Таймс-сквер, должны быть в масках.

Как известно, прошлый Новый год на главной площади Нью-Йорка прошел без зрителей.

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Напомним, немецкий город Мюнхен первым отказался от проведения рождественской ярмарки и одной из крупнейших и самых популярных – "Детского рынка Христа". Такое решение было принято из-за ситуации в больницах и экспоненциально растущего числа случаев COVID-инфицирования.

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