В Нью - Йорке распространился новый штамм коронавируса, который снижает пользу вакцин, - NYT

В США больше всего случаев заражений Фото REUTERS

Подходящий вариант вируса обнаружили в Нью-Йорке в ноябре 2020 года

Две группы исследователей обнаружили, что в Нью-Йорке быстро распространяется новый штамм коронавирус. Ученые обеспокоены, что мутация может ослабить эффективность вакцин от COVID-19. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на исследования Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета.

Подходящий вариант вируса обнаружили в Нью-Йорке в ноябре 2020 года.

К середине февраля текущего года ученые с помощью международной базы GISAID определили, что доля геномов этого варианта среди зарегистрированных в городе составляет 27%.

Известно, что B.1.526 содержит, в том числе мутацию E484K, из-за которой новые штаммы коронавирус уходят от иммунного ответа.

Кроме того, эта мутация может стать причиной снижения эффективности вакцин против COVID-19.

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Ранее сообщалось, что в Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса, известный как B.1.525, однако ученые пока не знают, насколько заразным он является.