В Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение из-за наводнения: Погибли 9 человек

В Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение Reuters

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал наводнение и погодные условия вечером в среду "исторической" непогодой

В США губернатор Нью-Йорка объявила чрезвычайное положение в то время, как рекордные дожди, вызванные тропической бурей "Ида", привели к наводнению и опасным условиям на дорогах. Об этом сообщает Reuters.

Сейчас известно о по меньшей мере девяти погибших в результате непогоды.

"Я объявляю чрезвычайное положение, чтобы помочь жителям Нью-Йорка, которые пострадали от шторма", – заявила губернатор Нью-Йорка Кэти Гокул в твиттере.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал наводнение и погодные условия вечером в среду "исторической" непогодой.

Отмечается, что Национальная метеорологическая служба впервые объявила чрезвычайную ситуацию из-за наводнения в Нью-Йорке.

Речь идет об ослабшем урагане, который ранее нанес масштабные разрушения южному побережью США.

Сейчас над материком сила ветра ослабла, так что "Ида" больше не считается ураганом, однако и в статусе тропической бури она принесла на северо-восток США сильные ветры и ливни, которые, в свою очередь, привели к наводнениям.

В частности в ночь на среду в Центральном парке Нью-Йорка выпало восемь сантиметров осадков в час – это рекорд за все время наблюдений.

Подчеркивается, что в штате Нью-Джерси также объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Также вода затопила некоторые станции метро в Нью-Йорке.

Власти города ввели запрет на движение автотранспорта, за исключением автомобилей экстренных служб. Жителям Нью-Йорка рекомендовано не выходить на улицы.

Местные жители соцсетях публикуют фото и видео, которые документируют масштаб стихии.

Сообщается, что ранее тропическая буря, двигаясь на северо-восток, вызвала торнадо в штатах Пенсильвания, Нью-Джерси и Делавэр.

Сотни тысяч людей остались без электричества.

Кроме этого, в Луизиане и других южных штатах, на которые ураган обрушился первым, погибли по меньшей мере 10 человек, пострадала инфраструктура.

Сотни тысяч жителей по-прежнему остаются без электричества и воды.

28th St & 7 Ave subway station (Chelsea, Manhattan) pic.twitter.com/2q4UQRIhm0 — Christiaan Triebert (@trbrtc) September 2, 2021

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Напомним, ранее в Новом Орлеане, который обесточил ураган "Ида", ввели общегородской комендантский час. также пострадали система водоснабжения и инфраструктура.