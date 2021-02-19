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В Новой Зеландии стартовала вакцинация

Фото из открытых источников

В ближайшие месяцы прививки получат 12 тысяч пограничников и их семьи

19 февраля в Новой Зеландии началась вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Об этом пишет New Zealand Herald.

Сообщается, что первая группа из 25 медработников уже начала свою работу в Окленде. В качестве вакцины использовали препарат компании Pfizer.

"Наш пробный запуск на карантинном объекте в Окленде сегодня подтвердил, что наши процессы и системы готовы к первому официальному дню вакцинации пограничников", - сказал генеральный директор здравоохранения Эшли Блумфилд.

В ближайшие месяцы прививки получат 12 тысяч пограничников и их семьи.

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Напомним, власти Джакарты, столицы Индонезии, решили ввести штраф для граждан, которые отказываются делать прививки от коронавируса COVID-19.

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