В Новой Зеландии стартовала вакцинация
В ближайшие месяцы прививки получат 12 тысяч пограничников и их семьи
19 февраля в Новой Зеландии началась вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Об этом пишет New Zealand Herald.
Сообщается, что первая группа из 25 медработников уже начала свою работу в Окленде. В качестве вакцины использовали препарат компании Pfizer.
"Наш пробный запуск на карантинном объекте в Окленде сегодня подтвердил, что наши процессы и системы готовы к первому официальному дню вакцинации пограничников", - сказал генеральный директор здравоохранения Эшли Блумфилд.
В ближайшие месяцы прививки получат 12 тысяч пограничников и их семьи.
Напомним, власти Джакарты, столицы Индонезии, решили ввести штраф для граждан, которые отказываются делать прививки от коронавируса COVID-19.