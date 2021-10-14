В Норвегии стрелок из лука убил пятерых человек, еще двоих ранил

Убитыми оказались четыре женщины и один мужчина в возрасте от 50 до 70 лет

Как отмечается, мужчину, который вчера вечером начал стреляли по прохожим, арестовали и перевезли в город Драммен.

В правоохранительных органах не исключают версию террористического акта, но злоумышленника еще не допрашивали, поэтому рано говорить, какими были его мотивы".

"Полиция ранее была в контакте с этим мужчиной, в том числе в результате предыдущей обеспокоенности из-за его радикализации", - отметил начальник местной полиции Оле Северуд.

Также он рассказал подробности о жертвах нападения.

По его словам, убитыми оказались четыре женщины и один мужчина в возрасте от 50 до 70 лет. Их личности еще не идентифицировали.

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Напомним, вчера стало известно, что в норвежском Конгсберге мужчина обстрелял прохожих из лука, вследствие чего были жертвы. По словам главы местной полиции, преступника задержали. По предварительной информации, злоумышленник действовал самостоятельно.