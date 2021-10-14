home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

В Норвегии стрелок из лука убил пятерых человек, еще двоих ранил

Полиция Норвегии EPA-EFE

Убитыми оказались четыре женщины и один мужчина в возрасте от 50 до 70 лет

В Норвегии в городе Конгсберг вчера 37-летний гражданин Дании убил из лука пятерых человек, еще двоих ранил. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, мужчину, который вчера вечером начал стреляли по прохожим, арестовали и перевезли в город Драммен.

В правоохранительных органах не исключают версию террористического акта, но злоумышленника еще не допрашивали, поэтому рано говорить, какими были его мотивы".

"Полиция ранее была в контакте с этим мужчиной, в том числе в результате предыдущей обеспокоенности из-за его радикализации", - отметил начальник местной полиции Оле Северуд.

Также он рассказал подробности о жертвах нападения.

По его словам, убитыми оказались четыре женщины и один мужчина в возрасте от 50 до 70 лет. Их личности еще не идентифицировали.

Новости по теме: Норвегия отменяет почти все коронавирусные ограничения: Что следует знать

Напомним, вчера стало известно, что в норвежском Конгсберге мужчина обстрелял прохожих из лука, вследствие чего были жертвы. По словам главы местной полиции, преступника задержали. По предварительной информации, злоумышленник действовал самостоятельно.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Киеве ограничат движение транспорта: Список улиц Основатель фонда "Память Бабьего Яра" Илья Левитас получил звание Героя Украины посмертно В Украине прошла минута молчания по погибшим в Бабьем Яре Массовые расстрелы 1941 года: Что стоит знать о трагедии Бабьего Яра

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект