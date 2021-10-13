В Норвегии мужчина обстрелял прохожих из лука, есть жертвы и раненые

Точное число погибших не сообщается

В Норвегии в городе Конгсберг мужчина обстрелял прохожих из лука, в результате чего есть жертвы. Об этом сообщает Reuters .

По словам главы местной полиции, преступника задержали. По предварительной информации, злоумышленник действовал в одиночку.

Известно о пострадавших. Несколько человек погибли в результате нападения, однако точное количество не сообщается.

Norveç'in Kongsberg Kentinde Ok ve Yayla Yapılan Bir Saldırıda Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Polis Bir Şüphelinin Tutuklandığını Belirtti.#NORVEÇ #Norway pic.twitter.com/l7RXYeLmtk — Haber Zamanı (@haberzamaniii) October 13, 2021

Новости по теме: В школе Техаса произошла стрельба: Несколько человек ранены

Напомним, на днях под Киевом на Софиевской Борщаговке неизвестный в камуфляже расстрелял автомобиль с семьей. В результате водитель получил ранение. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.