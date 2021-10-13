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В Норвегии мужчина обстрелял прохожих из лука, есть жертвы и раненые

Полиция Норвегии EPA-EFE

Точное число погибших не сообщается

В Норвегии в городе Конгсберг мужчина обстрелял прохожих из лука, в результате чего есть жертвы. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы местной полиции, преступника задержали. По предварительной информации, злоумышленник действовал в одиночку.

Известно о пострадавших. Несколько человек погибли в результате нападения, однако точное количество не сообщается.

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Напомним, на днях под Киевом на Софиевской Борщаговке неизвестный в камуфляже расстрелял автомобиль с семьей. В результате водитель получил ранение. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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