В Норвегии мужчина обстрелял прохожих из лука, есть жертвы и раненые
Точное число погибших не сообщается
В Норвегии в городе Конгсберг мужчина обстрелял прохожих из лука, в результате чего есть жертвы. Об этом сообщает Reuters.
По словам главы местной полиции, преступника задержали. По предварительной информации, злоумышленник действовал в одиночку.
Известно о пострадавших. Несколько человек погибли в результате нападения, однако точное количество не сообщается.
Norveç'in Kongsberg Kentinde Ok ve Yayla Yapılan Bir Saldırıda Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var— Haber Zamanı (@haberzamaniii) October 13, 2021
Polis Bir Şüphelinin Tutuklandığını Belirtti.#NORVEÇ #Norway pic.twitter.com/l7RXYeLmtk
Напомним, на днях под Киевом на Софиевской Борщаговке неизвестный в камуфляже расстрелял автомобиль с семьей. В результате водитель получил ранение. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.