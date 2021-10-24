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В Нигерии вооруженная группа напала на тюрьму и выпустила более 500 заключенных

Нигерия Фото из открытых источников

Это уже третий подобный инцидент за последний год

На юго-западе Нигерии вооруженные люди совершили нападение на тюрьму и выпустили оттуда около 575 заключенных. Об этом сообщил АР.

По словам представителя исправительного центра в штате Ойо Оланреваджу Анджорина, вооруженные люди напали на объект вечером в пятницу, сейчас начато расследование инцидента.

Кроме этого, представитель службы тюрем Нигерии также подтвердил, что такой инцидент имел место.

Таким образом, нападение в пятницу стало третьим подобным инцидентом в этом году в Нигерии, где побеги из тюрьмы становятся все более частым явлением, а полиция возвращает в тюрьмы лишь часть беглецов.

Как известно, только в 2021 году более 2 тыс. заключенных были освобождены во время двух предыдущих нападений на тюрьмы: 13 сентября, 240 заключенных были освобождены после того, как вооруженные лица напали на изолятор в штате Коги, а 5 апреля, были освобождены по меньшей мере 1 800 заключенных в штате Имо.

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Напомним, что ранее в Нигерии группа вооруженных людей похитила 73 ученика одной из школ в штате Замфара.

Также власти закрыли все школы в штате, чтобы предотвратить появление новых похищений.

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