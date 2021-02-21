В Нигерии упал военный самолет, есть погибшие

Авиакатастрофа в Нигерии Twitter / Imoleayo Michael

Воздушное судно полностью сгорело

В Нигерии потерпел катастрофу военный самолет, на борту которого находились люди. Об этом сообщил министр авиации страны Хади Сирика в Twitter.

Отмечается, что самолет King Air 350, который находился на вооружении Военно-воздушных сил Нигерии, упал возле взлетно-посадочной полосы в Абудже за отказа двигателя. Воздушное судно направлялось в нигерийский город Минна.

Как сообщает Vanguard, на борту находились 6 человек, все из которых погибли. Известно, что пилот отвел самолет от жилых кварталов, а воздушное судно упало в поле и полностью сгорело.

The pilot is a hero!

This aircraft should have crashed into the residential area but we watched him maneuver into a free bush to crash. pic.twitter.com/vYG8bTTP9x — Imoleayo Michael {iCode}️ (@imoleayomichael) February 21, 2021

Ранее сообщалось, что в американском штате Колорадо во время полета над городом Брумфилд у самолета оторвался двигатель, а его обломки упали на жилой район возле домов. На момент аварии на борту самолета находились 10 членов экипажа и 231 пассажир, никто из них не пострадал.

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Напомним, недавно в Нидерландах в провинции Гронинген разбился спортивный самолет, в котором находился 75-летний пилот. Воздушное судно упало вблизи фермы в поселке Корнхорн.