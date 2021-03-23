В Нигере после нападения боевиков-исламистов погибли 137 мирных жителей
Удар боевики нанесли в воскресенье на границе с Мали
В Нигере возросло число жертв нападений исламистов на выходных - погибли 137 мирных жителей. Об этом сообщает ВВС.
В воскресенье боевики нанесли удары по трем селам недалеко от границы с Мали.
Как отмечает издание, Нигер столкнулся с беспрецедентным давлением исламистских боевиков, которые совершают рейды на отдельные села с использованием мотоциклов и пикапов.
Аналогичные нападения были совершены и по другую сторону границы, где неделей ранее были убиты 33 малийских солдат.
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Напомним, в конце прошлого года у берегов Нигерии в Гвинейском заливе, пираты напали на сухогруз STEVIA и похитили восьмерых моряков. Среди захваченных было по меньшей мере шесть украинцев.