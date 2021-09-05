В Нидерландах завтра начнется очередное заседание по делу МН17

Укринформ

Суд предоставит слово родственникам погибших в катастрофе

В Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол" со следующей недели начнется очередное заседание суда по делу МН17. Об этом сообщил собственный корреспондент Укринформа в Гааге.

Как отмечается, заседание запланировано на 6 сентября в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву). Слово в суде будут иметь родственники погибших не только из Нидерландов, но и из Австралии, Малайзии, Индонезии и Канады.

Известно, что более 90 родственников погибших рейса MH17 воспользуются своим правом выступить в суде. Суд выделил десять дней для реализации их права на выступление.

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Напомним, ранее в Нидерландах на судебном заседании по существу в деле о сбитом в 2014 году малайзийский самолет, выполнявший рейс MH17, обнародовали новые телефонные разговоры четырех обвиняемых. Во всех разговорах речь шла о "Буке" и о том, что удалось сбить "Сушку".