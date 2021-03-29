В Нидерландах задержали украинца, перевозившего почти 3 млн евро наличных

Почти 3 млн евро нашли в автомобиле украинца NOS

Мужчину сейчас уже освободили, но следствие продолжается

Полиция Нидерландов задержала гражданина Украины, который перевозил в автомобиле почти 3 млн евро наличных. Об этом сообщает NOS.

"Полиция задержала мужчину из Украины в Ландграфе, потому что обнаружила в его машине почти 3 миллиона евро наличных", - говорится в сообщении.

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Известно, что украинца задержали еще в начале марта, но правоохранители обнародовали эту информацию только сейчас.

Как отмечается, в авто 45-летнего украинца обнаружили три сумки с деньгами. Точная сумма находки составляет 2 947 750 евро. Сейчас мужчину освободили, однако расследование все еще продолжается.

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Напомним, недавно правоохранители разоблачили в Тернополе хакера, который с помощью разработанной программы получил данные из около сотни банков со всего мира.