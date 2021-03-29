live
Новости » Мир Читати новину українською

В Нидерландах задержали украинца, перевозившего почти 3 млн евро наличных

Почти 3 млн евро нашли в автомобиле украинца NOS

Мужчину сейчас уже освободили, но следствие продолжается

Полиция Нидерландов задержала гражданина Украины, который перевозил в автомобиле почти 3 млн евро наличных. Об этом сообщает NOS

"Полиция задержала мужчину из Украины в Ландграфе, потому что обнаружила в его машине почти 3 миллиона евро наличных", - говорится в сообщении.

Новости по теме: В Одессе задержали криминального авторитета из Закавказья

Известно, что украинца задержали еще в начале марта, но правоохранители обнародовали эту информацию только сейчас.

Как отмечается, в авто 45-летнего украинца обнаружили три сумки с деньгами. Точная сумма находки составляет 2 947 750 евро. Сейчас мужчину освободили, однако расследование все еще продолжается.

Новости по теме: Собирал данные о границе: На Волыни задержали шпиона КГБ РБ

Напомним, недавно правоохранители разоблачили в Тернополе хакера, который с помощью разработанной программы получил данные из около сотни банков со всего мира. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В апреле "Нафтогаз" представит годовые тарифы для бытовых клиентов: Какие условия "Нафтогаз" решил вернуть годовой тариф для населения с 1 мая Установка газовых счетчиков: Когда квартиры оборудуют приборами учета и за чей счет В "Нафтогазе" предупредили о переходе на рыночные тарифы с 1 апреля

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Вакцинация населения. Будет ли новый локдаун? | Брифинг заместителя министра Иващенко | 10.03.21
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21