В Нидерландах задержали парусное судно с украинцами по подозрению в контрабанде людей

Королевская морская полиция Нидерландов

На нем были спрятаны 11 албанцев

В Нидерландах правоохранители задержали парусное судно с украинцами, которых подозревают в нелегальной перевозке мигрантов из Албании. Об этом говорилось в Twitter Королевской морской полиции страны.

"Минувшей ночью перехватили парусное судно в порту Оуддорп, на котором были спрятаны 11 албанцев. Расследование продолжается, двух шкиперов из Украины задержали по подозрению в контрабанде людей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, задержание произошло 25 сентября, судно направлялось к берегам Британии.

Напомним, что ранее представительство Евросоюза в Беларуси заявило демарш Министерству иностранных дел страны в связи с массовым потоком нелегальных мигрантов.

В Европейской службе внешних действий, для 50-кратного увеличения роста количества нелегалов из Белоруссии в ЕС не было объективных причин.

Кроме этого, в течение суток пограничники задержали 14 нелегальных мигрантов, которые пытались попасть в Украину.

Четырех нелегальных мигрантов задержали пограничники отдела "Косино" Мукачевского отряда. О появлении неизвестных в приграничье военнослужащих проинформировал местный житель. Никаких документов задержанные не имели. Трое из них сообщили, что являются гражданами Афганистана, еще один назвался гражданином Бангладеш.