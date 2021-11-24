В Нидерландах ввели штрафы за несоблюдение социальной дистанции

Delfi

За несоблюдение обязательной дистанции 1,5 метра предусмотрен штраф размером 95 евро

В Нидерландах из-за большого количества больных коронавирусной болезнью с сегодняшнего дня обязательно соблюдение социальной дистанции в магазинах, парках, торговых центрах. Об этом сообщает NOS.

"Соблюдение дистанции 1,5 снова - обязательно. Такое требование вступает в силу сегодня, и распространяется на всех в возрасте 18 лет и старше, за исключением общения людей, принадлежащих к одному домохозяйства", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что в кинотеатрах, ресторанах, общественном транспорте и других общественных местах, где обязательным является наличие документа о вакцинации, перенесенной коронавирусной болезни или отрицательного теста, соблюдение дистанции не является обязательным. Зато в транспорте обязательно ношение защитной маски для лица.

За нарушение социальной дистанции предусмотрен штраф в размере 95 евро.

Стоит отметить, что в некоторых городах страны уже сегодня рассматривают вопрос введения дополнительных мер, чтобы предотвратить скопление людей в торговых центрах из-за так называемой черной пятницы (Black Friday).

Сейчас в больницах находятся 2 535 больных коронавирусом, из них 505 в отделении интенсивной терапии. Несколько медучреждений уже подготовили дополнительные вертолетные площадки для оперативной транспортировки больных коронавирусом.

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Ранее сообщалось, что в Гааге во время акции протеста против коронавирусных ограничений, переросшего в беспорядки, задержали по меньшей мере 19 человек.

Напомним, правительство Словакии объявило двухнедельный локдаун, который будет распространяться, в том числе на вакцинированных от коронавируса.