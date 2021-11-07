В Нидерландах тысячи человек вышли на митинг против COVID-ограничений

Из-за протестов трамваи и автобусы в центре Гааги изменили направление движения

"В Гааге в парке Малівельд, где обычно проходят митинги, тысячи демонстрантов протестовали против ограничительных мер из-за коронавирус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за митинга в Гааге трамваи и автобусы в центре города изменили направление движения. Также некоторые дороги были перекрыты для автомобилистов.

В частности, уже с сегодняшнего дня, 7 ноября, граждан призывают работать преимущественно из дома.

С 6 ноября в стране вновь необходимо будет соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, носить маску в общественных местах.

В то же время документ, подтверждающий вакцинацию или перенесенное заболевание COVID-19, или отрицательный тест на коронавирус будет обязательным от 6 ноября не только во время посещения заведений общественного питания, но и в магазинах, развлекательных центрах, театрах, кинотеатрах, музеях, спортзалах и на ярмарках.

По словам премьер-министра страны Марка Рютте, в случае если жители Нидерландов не будут придерживаться ограничительных мер уже на следующей неделе власти введут еще более жесткие ограничения.

"Если придется сделать еще один шаг, то он будет сделан. И тогда придется выбирать между закрытием заведений общественного питания и введением ограничений для непривитых”, – заявил Рютте.

Отмечается, что соответствующее решение правительство должно принять 12 ноября.

Новости по теме: Нидерланды больше не будут использовать вакцину AstraZeneca

Напомним, ранее мы писали, что в нидерландском городе Гааге около трех тысяч человек собрались на митинг против обязательного отрицательного теста на коронавирус или COVID-сертификата.