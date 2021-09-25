В Нидерландах тысячи человек собрались на митинг против обязательных COVID-сертификатов

Укринформ

Протестующие призывают отменить коронавирусные требования

В нидерландском городе Гааге около трех тысяч человек собрались на митинг против обязательного отрицательного теста на коронавирус или COVID-сертификата. Об этом сообщил корреспондент "Укринформу".

Как отмечается, протестующие держали в руках флаги и плакаты с призывом отменить коронавирусные требования.

В результате, в центре города остановились трамваи, на улицах много полиции. Сейчас акция проходит мирно.

Известно, что с сегодняшнего дня, 25 сентября, в стране начался очередной этап ослабления карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса.

Также отменены ограничения по обязательному соблюдению дистанции 1,5 метра и рекомендация по работе дома.

Однако рестораны, театры, кинотеатры и музыкальные заведения могут быть открыты только до 00:00.

А для посещения фестивалей, концертов, выставок и других мероприятий отрицательный тест на коронавирус или сертификат о вакцинации остается обязательным.

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Как сообщалось ранее, в нидерландском городе Утрехт начали использовать новый метод тестирования на COVID-19. Тестирование проводится без ватного тампона – нужно просто прополоскать рот.