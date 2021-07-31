В Нидерландах разоблачили крупнейшую в истории страны нарколабораторию

За день в ней могли производить до 100 кг синтетических наркотиков

Нидерландская полиция пресекла деятельность крупнейшей и самой современной нарколаборатории, которую когда-либо находили в стране, где изготавливали синтетический наркотик метамфетамин. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, выйти на преступников правоохранителям помогла информация из зашифрованного чата. Нарколаборатория была расположена в двух складских помещениях вблизи населенного пункта Недерверт в провинции Лимбург на юге страны.

Новости по теме: В Херсонской области разоблачили многомиллионный канал поставки наркотиков

Учитывая масштабы производства, в лаборатории могли изготавливать до 100 кг метамфетамина в день, а доход от оборота такого объема наркотика мог составить до 1 млн евро. Как долго функционировала лаборатория пока не удалось установить.

Как отмечается, на месте задержали 62-летнего гражданина Польши. Полиция не исключает другие аресты в будущем. Когда подпольное предприятие начало функционировать и сколько оно обработало, пока не известно.

Новости по теме: Везли 235 кг героина в кирпиче: В Украине разоблачили канал поставки героина из Ирана

Напомним, недавно украинские правоохранители задержали граждан Турции с рекордной контрабандой героина на сумму 2,3 млрд грн.