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В Нидерландах разоблачили крупнейшую в истории страны нарколабораторию

За день в ней могли производить до 100 кг синтетических наркотиков

Нидерландская полиция пресекла деятельность крупнейшей и самой современной нарколаборатории, которую когда-либо находили в стране, где изготавливали синтетический наркотик метамфетамин. Об этом сообщает DW

Согласно сообщению, выйти на преступников правоохранителям помогла информация из зашифрованного чата.  Нарколаборатория была расположена в двух складских помещениях вблизи населенного пункта Недерверт в провинции Лимбург на юге страны. 

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Учитывая масштабы производства, в лаборатории могли изготавливать до 100 кг метамфетамина в день, а доход от оборота такого объема наркотика мог составить до 1 млн евро. Как долго функционировала лаборатория пока не удалось установить. 

Как отмечается, на месте задержали 62-летнего гражданина Польши. Полиция не исключает другие аресты в будущем. Когда подпольное предприятие начало функционировать и сколько оно обработало, пока не известно.

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Напомним, недавно украинские правоохранители задержали граждан Турции с рекордной контрабандой героина на сумму 2,3 млрд грн. 

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