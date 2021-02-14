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В Нидерландах разбился самолет, есть жертва

В Нидерландах упал спортивный самолет Фото из открытых источников

Воздушное судно упало вблизи фермы в поселке Корнхорн

В Нидерландах в провинции Гронинген разбился спортивный самолет, в котором находился 75-летний пилот. Об этом сообщает пресс-служба полиции Гронингена в Twitter.

Авария произошла в субботу днем, 13 февраля, вблизи фермы в поселке Корнхорн. В результате падения самолета погиб пилот.

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"Погибшему пилоту было 75 лет. Правоохранители проводят расследование причин аварии", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в самолете на момент катастрофы находился один человек. Расследование причин аварии продолжается.

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Напомним, недавно в Бразилии упал частный самолет с игроками футбольного клуба "Пальмас" на борту, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек.

Ранее в Соединенных Штатах Америки легкомоторный самолет врезался в жилой дом. В результате аварии погибли по меньшей мере три человека, в частности, пилот и двое пассажиров самолета.

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