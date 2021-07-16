В Нидерландах прорвало дамбу: В результате наводнения из больницы эвакуируют людей

Премьер-министр страны Марк Рютте назвал ситуацию "настоящим бедствием"

Отмечается, что военные и спасатели объединили усилия и заложили мешки с песком. Сейчас специалисты проводят осмотр дамбы.

Все хуже становится ситуация в городах Рурмонд и Венло. Там срочно эвакуировали из больницы людей. Для перевозки пациентов в другие больницы задействовано около 50 машин скорой.

Отмечается, что в результате наводнения больше всего пострадала провинция Лимбург, граничащая с Германией.

Во всем городе задействовано около 200 солдат, спасатели, команда водолазов и вертолеты, которые отслеживают ухудшение ситуации с воздуха, чтобы оперативно сориентировать работу служб на земле.

Сообщается, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал ситуацию "настоящим бедствием".

"Во-первых, отрасль общественного питания очень пострадала из-за коронавируса, а теперь еще и такое испытание", - отметил он.

В свою очередь Красный Крест открыл страницу в провинции Лимбург, через которую можно сообщить своим родным о своем месте пребывания. Также ее можно использовать для поиска людей, с которыми из-за непогоды была потеряна связь.