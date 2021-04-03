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В Нидерландах приостановили использование вакцины AstraZeneca

Фото из открытых источников

Власти Нидерландов приняли решение приостановить применение вакцины компании AstraZeneca от COVID-19 для всех категорий населения, сообщает издание NL Times.

Днем ранее в стране приняли такие меры, но только в отношении жителей старше 60 лет. На такой шаг нидерландские медики пошли, получив новые данные об образование тромбов у некоторых пациентов после вакцинации этим препаратом.

Накануне Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании заявило, что выявило 30 случаев тромбоза у пациентов после прививок вакциной AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что некоторые страны временно приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о побочных эффектах, однако часть из них возобновила ее применение на фоне роста числа инфицированных и недостатка вакцин.

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