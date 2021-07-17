В Нидерландах почтили память погибших в трагедии МН17. Фото

Из-за коронавируса седьмую годовщину трагедии проводят без массовых мероприятий

Как отмечается, из-за коронавируса седьмую годовщину трагедии проводят без массовых мероприятий.

Во время церемонии у мемориального комплекса памяти жертв трагедии, что возле аэропорта "Схипхол", откуда 17 июля 2014 года вылетел пассажирский самолет рейса МН17, родственники зачитали имена погибших, возложили цветы.

На территории мемориального комплекса - 298 деревьев, которые символизируют жертв трагедии. Возле каждого дерева табличка с именем и птичка.

"Катастрофа, в результате которой семь лет назад погибло 298 человек на борту самолета рейса MH17, ее последствия ежедневно до сих пор испытывают родственники погибших. Сегодня мы чтим память погибших. Много сил", - подчеркнул премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Напомним, пассажирский Boeing-777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

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Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех мужчин, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "РУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все — граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

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В марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над оккупированной частью Донецкой области.