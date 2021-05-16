В Нидерландах началась церемония открытия Евровидения-2021. Видео
Прямая трансляция стартовала в 18:00 по местному времени
В нидерландском Роттердаме стартовала церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2021.
Как известно, мероприятие проходит на территории круизного терминала Cruise Terminal Rotterdam. Участники конкурса шагают по бирюзовой дорожке.
Церемонию открытия все желающие могут увидеть в режиме онлайн. Прямая трансляция началась в 18:00 по местному времени.
Нынешний международный песенный конкурс будет проходить с 18 по 22 мая в Роттердаме. Украину на нем представит группа Go_A с песней "Шум".
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Накануне стало известно, что солистка группы плохо себя чувствует, однако это не должно помешать выступлению.