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В Нидерландах началась церемония открытия Евровидения-2021. Видео

"Евровидение" в 2021 году будет проходить по-новому 

 Фото из открытых источников

Прямая трансляция стартовала в 18:00 по местному времени

В нидерландском Роттердаме стартовала церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2021.

Как известно, мероприятие проходит на территории круизного терминала Cruise Terminal Rotterdam. Участники конкурса шагают по бирюзовой дорожке.

Церемонию открытия все желающие могут увидеть в режиме онлайн. Прямая трансляция началась в 18:00 по местному времени.

Нынешний международный песенный конкурс будет проходить с 18 по 22 мая в Роттердаме. Украину на нем представит группа Go_A с песней "Шум".

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Накануне стало известно, что солистка группы плохо себя чувствует, однако это не должно помешать выступлению.

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