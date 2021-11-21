В Нидерландах львы и гориллы в зоопарке заразились COVID-19

В Испании коронавирус обнаружили у Львов Фото из открытых источников

Сейчас животные находятся на карантине

В зоопарке Роттердама, что в Нидерландах большинство львов и горилл заразились коронавирусом. Об этом говорится на сайте зоопарка.

"У животных наблюдаются симптомы гриппа: вялость, снижение аппетита, иногда легкий кашель, а гориллы также имеют проблемы с желудком и кишечником", — говорится в публикации.

Как отмечается, работники заметили эти симптомы и решили сделать тест на коронавирус. Он оказался положительным.

В зоопарке надеются, что болезнь пройдет в легкой форме, поскольку животные были в хорошем состоянии, поэтому COVID-19 не должно составить серьезного риска для здоровья.

Сейчас животные находятся на карантине, но и при обычных обстоятельствах прямой контакт между ними и посетителями отсутствует.

Также в зоопарке заявили, что пока неизвестно, кто заразил львов и горилл, но предполагают, что это мог быть сотрудник без симптомов болезни (бессимптомное больной).

По данным издания Rijnmond, заразились четыре из пяти азиатских львов и семь из восьми горилл.

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Как сообщалось ранее, ученый назвал имя первого в мире пациента с коронавирусом. Это была продавщица на рынке в Ухане Вэй Гуйсянь.

Ранее сообщалось, что первый случай произошел с 41-летним бухгалтером-мужчиной, который жил в десятках километров от рынка.