В Нидерландах из-за снегопада отменили десятки авиарейсов и остановили поезда

Синоптики прогнозируют в стране до 20 градусов ниже нуля

В Нидерландах из-за большого количество снега отменены десятки авиарейсов и остановлено движение поездов. Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что на улицах люди откапывают заснеженные машины и велосипеды. При этом синоптики прогнозируют в стране сильный мороз до -20 градусов по Цельсию.

Жителей призывают не выезжать при отсутствии необходимости, ведь дороги скользкие и опасные. В частности, в Нидерландах уже зарегистрировали более 100 дорожно-транспортных происшествий.

В то же время аэропорт города Эйндховен отменил все рейсы, в то время как аэродром "Схипхол", расположенный вблизи Амстердама, отменил десятки полетов. Из-за сильного снегопада по всей стране не будут курсировать поезда, а автобусы ходят с задержками.

Due to weather conditions flights may be delayed or cancelled today (Sun. February 7th). Together with the airlines, we are working hard to make air traffic possible. For questions about your flight please contact your airline. https://t.co/UeZoTrqlAJ pic.twitter.com/6FCv2IF258