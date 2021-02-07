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В Нидерландах из-за снегопада отменили десятки авиарейсов и остановили поезда

Синоптики прогнозируют в стране до 20 градусов ниже нуля

В Нидерландах из-за большого количество снега отменены десятки авиарейсов и остановлено движение поездов. Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что на улицах люди откапывают заснеженные машины и велосипеды. При этом синоптики прогнозируют в стране сильный мороз до -20 градусов по Цельсию.

Жителей призывают не выезжать при отсутствии необходимости, ведь дороги скользкие и опасные. В частности, в Нидерландах уже зарегистрировали более 100 дорожно-транспортных происшествий.

В то же время аэропорт города Эйндховен отменил все рейсы, в то время как аэродром "Схипхол", расположенный вблизи Амстердама, отменил десятки полетов. Из-за сильного снегопада по всей стране не будут курсировать поезда, а автобусы ходят с задержками.

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Ранее сообщалось, что в Украине 7 и 8 февраля ожидается ухудшение погодных условий: синоптики прогнозируют сильный снег и гололедицу. Предполагается, что температура воздуха в отдельных регионах опустится до -24 градусов по Цельсию.

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