В небе над Якутией пролетел огненный шар. Видео

Иллюстративное изображение Фото из открытых источников

Предположительно, это космический мусор

В небе над якутским поселком Усть-Нера пролетел огненный шар яркой расцветки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечается, необычное явление произошло 12 марта.

По словам профессора Уральского федерального университета Виктора Гроховского, исследовавшего челябинский метеорит, вероятно, что телом мог стать мусор с Международной космической станции.

При этом добавляется, что 11 марта с МКС действительно была сброшена платформа с мусором - старыми никель-водными аккумуляторами. Однако, по данным NASA, эти тела не могли так быстро долететь до Земли, поскольку утилизируются обычно в течение 2-4 лет.

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Ранее сообщалось, что в Великобритании упал метеорит. По данным исследователей, он может раскрыть тайны истории Солнечной системы и возникновения жизни на Земле