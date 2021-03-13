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В небе над Якутией пролетел огненный шар. Видео

Иллюстративное изображение Фото из открытых источников

Предположительно, это космический мусор

В небе над якутским поселком Усть-Нера пролетел огненный шар яркой расцветки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. 

Как отмечается, необычное явление произошло 12 марта. 

По словам профессора Уральского федерального университета Виктора Гроховского, исследовавшего челябинский метеорит, вероятно, что телом мог стать мусор с Международной космической станции. 

При этом добавляется, что 11 марта с МКС действительно была сброшена платформа с мусором - старыми никель-водными аккумуляторами. Однако, по данным NASA, эти тела не могли так быстро долететь до Земли, поскольку утилизируются обычно в течение 2-4 лет. 

 
 
 
 
 
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