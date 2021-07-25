home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

В небе над Норвегией зафиксировали крупный метеорит

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как в ночном небе вспыхивает яркий свет, за которым следует громкий шум

В ночь на воскресенье над норвежским небом загорелся большой метеорит. Об этом сообщает BBC.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как в ночном небе вспыхивает яркий свет, за которым следует громкий шум.

По информации местной полиции, в результате происшествия никто не пострадал. 

Тем временем группа экспертов начала поиски упавшего метеорита. Они считают, что он упал в лес недалеко от столицы Осло.

Летающий объект был виден не менее пяти секунд. Метеорит летел со скоростью около 16,3 км/с и был замечен в нескольких местах.

По оценкам экспертов, он может весить не меньше 10 килограммов. 

Напомним, в ночь на 1 марта в Великобритании зафиксировали падение довольно крупного метеорита. Свидетелями этого стали несколько сотен людей, которые сняли пролет небесного тела на видео и начали активно делиться кадрами в социальных сетях.

Новости по теме: Зеленое небо. Жители юга Австралии стали свидетелями падения метеорита

При этом стоит заметить, что пролет огненного шара зафиксировали не только рядовые британцы, но и камеры наблюдения, расположенные в Лондоне, Бирмингеме, Бристоле, Манчестере, Ливерпуле и других британских городах.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Сенат Франции одобрил ужесточение ограничений для непривитых от коронавируса В Британии зафиксировали новый штамм коронавируса, - ученые Гренландия запретила невакцинированным пользоваться транспортом и ресторанами Украина приближается к "взрывным темпам" роста коронавируса, - НАНУ

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект