В небе над Норвегией зафиксировали крупный метеорит

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как в ночном небе вспыхивает яркий свет, за которым следует громкий шум

В ночь на воскресенье над норвежским небом загорелся большой метеорит. Об этом сообщает BBC.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, как в ночном небе вспыхивает яркий свет, за которым следует громкий шум.

По информации местной полиции, в результате происшествия никто не пострадал.

Тем временем группа экспертов начала поиски упавшего метеорита. Они считают, что он упал в лес недалеко от столицы Осло.

Летающий объект был виден не менее пяти секунд. Метеорит летел со скоростью около 16,3 км/с и был замечен в нескольких местах.

По оценкам экспертов, он может весить не меньше 10 килограммов.

Напомним, в ночь на 1 марта в Великобритании зафиксировали падение довольно крупного метеорита. Свидетелями этого стали несколько сотен людей, которые сняли пролет небесного тела на видео и начали активно делиться кадрами в социальных сетях.

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При этом стоит заметить, что пролет огненного шара зафиксировали не только рядовые британцы, но и камеры наблюдения, расположенные в Лондоне, Бирмингеме, Бристоле, Манчестере, Ливерпуле и других британских городах.