В НАТО заявили о готовности сотрудничать с Россией

Йенс Столтенберг. Фото: rferl.org

В Альянсе подчеркнули, что будущее отношений между Альянсом и РФ зависит от позиции Москвы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс готов как к сотрудничеству, так и к конфронтации с Россией. Все зависит от позиции Москвы. Об этом говорится в интервью Столтенберга изданию El Mundo.

По его словам, диалог с Кремлем должен базироваться на силе и твердости. При этом НАТО необходимо настраиваться на хорошие отношения с Российской Федерацией.

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"Если они (РФ, – ред.) хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады. Даже если мы не верим, что отношения с Москвой могут быть лучше, мы должны продолжать говорить, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения", – подчеркнул Йенс Столтенберг.

Также генсек НАТО подчеркнул, что во избежание гонок вооружений нужно сохранять "контроль над оружием".

Напомним, накануне Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран НАТО запланировали обсудить увеличение финансирование военной деятельности на восточном фланге Альянса, в том числе у границ РФ. Он объяснил это тем, что "профилактика лучше вмешательства".