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В НАТО заявили о готовности сотрудничать с Россией

Йенс Столтенберг. Фото: rferl.org

В Альянсе подчеркнули, что будущее отношений между Альянсом и РФ зависит от позиции Москвы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс готов как к сотрудничеству, так и к конфронтации с Россией. Все зависит от позиции Москвы. Об этом говорится в интервью Столтенберга изданию El Mundo.

По его словам, диалог с Кремлем должен базироваться на силе и твердости. При этом НАТО необходимо настраиваться на хорошие отношения с Российской Федерацией. 

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"Если они (РФ, – ред.) хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады. Даже если мы не верим, что отношения с Москвой могут быть лучше, мы должны продолжать говорить, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения", – подчеркнул Йенс Столтенберг.

Также генсек НАТО подчеркнул, что во избежание гонок вооружений нужно сохранять "контроль над оружием".

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Напомним, накануне Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран НАТО запланировали обсудить увеличение финансирование военной деятельности на восточном фланге Альянса, в том числе у границ РФ. Он объяснил это тем, что "профилактика лучше вмешательства".

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