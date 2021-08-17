В НАТО заявили, что не исключают дистанционных ударов по террористам в Афганистане

Речь идет о таких группировках как "Аль-Каида"

Североатлантический альянс (НАТО) не исключает нанесения дистанционных ударов по террористам в Афганистане. Речь идет о таких группировках как" Аль-Каида", если она вернется в страну. Об этом стало известно во время брифинге генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Соглашение между США и "Талибаном", которая была заключена в феврале 2020, предусматривает, что американские войска уходят из Афганистана вместе с союзниками по НАТО, но в то же время талибы гарантируют, что Афганистан не станет снова платформой для международного терроризма", - заявил он.

По словам генсека, НАТО ожидает от "Талибана" соблюдения этих договоренностей.

"Союзники по НАТО сохраняют способность наносить удары по террористическим группам дистанционно, если мы увидим, что эти террористические группы пытаются утвердить себя и снова планируют атаки против стран-участниц НАТО", - добавил Столтенберг.

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Напомним, ранее мы писали, что Североатлантический альянс (НАТО) прекращает поддержку правительства Афганистана. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, его сегодня фактически не существует.