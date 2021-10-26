В Нагорном Карабахе открыли первый международный аэропорт

Место стоянки самолетов составляет площадь 60 тыс. квадратных метров и предусматривает стоянку для различных типов воздушных судов

"Президенты Азербайджана и Турции разрезали ленту в знак открытия аэропорта, им были вручены символические ключи от Физулинского международного аэропорта. Главы государств ознакомились с условиями, созданными в аэропорту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что длина взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет 3 километра, ширина – 45 метров.

В частности место стоянки самолетов составляет площадь 60 тыс. квадратных метров и предусматривает стоянку для различных типов воздушных судов.

Терминал аэропорта рассчитан на прием 200 пассажиров в час.

Подчеркивается, что строительство аэропорта было начато 15 января этого года и завершилось за 8 месяцев. В строительстве участвовали турецкие компании.

Кроме этого, в сентябре этого года был произведен тестовый пассажирский и грузовой рейсы из аэропорта в Баку к новому аэропорту в Фюзулі. Перелет занимает 35 минут.

Новый аэропорт намерены активно использовать для отправки в Нагорный Карабах грузов.

Напомним, ранее мы писали, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна планирует оценить ущерб от войны с Арменией в Нагорном Карабахе, после чего через суд потребует компенсации. По его словам, Азербайджан полностью восстановит разрушенную инфраструктуру в Нагорном Карабахе.