В Мьянме запретили спутниковые тарелки

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За их использование грозит год тюрьмы

Военная хунта, пришедшая к власти в результате переворота в Мьянме, запретила жителям страны пользоваться спутниковыми тарелками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на объявление мьянманской государственной телерадиокомпании MRTV.

"Спутниковое телевидение больше не законно. Тот, кто нарушает закон о телевидении и видео, особенно люди, которые используют спутниковые тарелки, будут наказаны лишением свободы сроком на один год и штрафом в размере 500 тысяч кьят (320 долларов)", - сообщила MRTV.

Независимое мьянманского издание The Irrawaddy еще в апреле сообщало, что военные начали изымать у жителей Мьянмы спутниковые тарелки. Это было связано с тем, что некоторые телеканалы, запрещенные хунтой, продолжали спутниковое вещание.

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Напомним, 1 февраля военные захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.

Позже президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты вводят санкции против лидеров военного переворота в Мьянме.

Также Великобритания и Канада решили ввести санкции против ряда бирманских военных, устроивших переворот в Мьянме.