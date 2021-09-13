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В Мьянме произошел взрыв в пункте проверки на COVID-19: Есть жертвы и пострадавшие

Полиция Мьянмы. Фото: cetusnews.com

Сейчас известно о двух погибших и по меньшей мере четырех пострадавших

В Мьянме в одном из пунктов проверки на коронавирус COVID-19 взорвалась бомба. В результате происшествия есть жертвы и раненые. Об этом сообщает Big News Network.

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня в районе Мандалая.

По предварительным данным погибли два человека, одним из которых является сотрудником службы безопасности. 

Кроме того, по меньшей мере четырех пострадавших, двух гражданских лиц и двух сотрудников пожарной службы, госпитализировали в военный госпиталь.

Сейчас полиция продолжает выяснять подробности и разыскивать подозреваемых злоумышленников.

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Напомним, ранее в городе Баго в Мьянме в результате взрыва погибли пять человек, среди которых депутат от Национальной демократической партии. Среди погибших также трое полицейских и мирный житель – хозяин дома, где прогремел взрыв.

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