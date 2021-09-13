В Мьянме произошел взрыв в пункте проверки на COVID-19: Есть жертвы и пострадавшие

Сейчас известно о двух погибших и по меньшей мере четырех пострадавших

В Мьянме в одном из пунктов проверки на коронавирус COVID-19 взорвалась бомба. В результате происшествия есть жертвы и раненые. Об этом сообщает Big News Network.

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня в районе Мандалая.

По предварительным данным погибли два человека, одним из которых является сотрудником службы безопасности.

Кроме того, по меньшей мере четырех пострадавших, двух гражданских лиц и двух сотрудников пожарной службы, госпитализировали в военный госпиталь.