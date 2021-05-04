В Мьянме от взрыва погибли 5 человек, среди них депутат

Фото из открытых источников

Среди погибших и трое полицейских

Пять человек, среди которых депутат от Национальной демократической партии, погибли в результате взрыва в городе Баго в Мьянме. Об этом говорится на сайте Myanmar Now.

Как отмечается, среди погибших трое полицейских и мирный житель – хозяин дома, где прогремел взрыв.

Еще один полицейский получил тяжелые ранения – ему оторвало руки, он госпитализирован.

Отмечаются, что погибли депутат и правоохранители, которые присоединились к движению гражданского неповиновения, которое выступает против военного правления.

Точная причина взрыва пока не известна. Предполагают, что это могла быть бомба из посылки. Она сдетонировала, когда открыли пакет.

Сообщается, что депутат и полицейские прятались с тех пор, как 1 февраля военные сбросили избран гражданское правительство и захватили власть.

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Напомним, 1 февраля военные захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреатку Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.

Позже президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты вводят санкции против лидеров военного переворота в Мьянме.

Также Великобритания и Канада решили ввести санкции против ряда бирманских военных, устроивших переворот в Мьянме.