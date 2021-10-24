В Мраморном море столкнулись два судна, одно следовало из Украины. Видео

Hürriyet

Причиной аварии стала ограниченная видимость из-за тумана

В Мраморном море у берегов провинции Чанаккале, столкнулись два грузовых корабля. Об этом сообщил Hürriyet.

Как отмечается, одно из судов шло с Украины из порта "Южный" в Китай с грузом чугунной руды, второе – с грузом пшеницы из Болгарии в Египет.

"299-метровое судно Benitamou с чугунной рудой, что шло в Китай из Украины, и 172-метровое судно BC Vanessa, перевозившее пшеницу из Болгарии в Египет, столкнулись в 06:10", - говорится в сообщении.

При этом, оба корабля двигались в направлении пролива Дарданеллы. Их столкновение произошло во время приближения к месту якорной стоянки, где суда должны были ждать получения разрешения прохождения через пролив. Так, причиной аварии стала ограниченная видимость из-за тумана.

В частности, в результате столкновения судно Benitamou, которое ходит под флагом Панамы, получило повреждения, и в трюм начала поступать вода.

А к месту аварии были направлены буксиры: Nazım Tur, Kurtarma-4, Kurtarma-15 и катера KEGM-0 и SEREN-2, принадлежащие Главному управлению береговой безопасности Турции.

Известно, что оба корабля были отбуксированы в район Лапсеки в Чанаккале.

Напомним, что ранее в Японии на берег острова Иводзима выбросило затонувшие во время Второй мировой войны "корабли-призраки". На побережье острова корабли поднялись во время подземных толчков, вызванных активностью вулкана Сурибати.