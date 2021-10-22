В Москве ураган снес со стены Кремля строительные леса и зубец

Кремль, Красная площадь, Москва Фото из открытых источников

Согласно предупреждению МЧС РФ, сегодня в Москве ветер с порывами до 20 м/с

В столице Российской Федерации Москве на Красной площади мощный ветер снес с кремлевской стены строительные леса. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Baza

"Ураган атакует и Красную площадь - ветер "сдул" с кремлевской стены установлены леса для реставрации и захватил один зубец", - говорится в сообщении.

Кроме того, ветер сносит в городе различные легкие и незакрепленные конструкции, настилы и мусорные баки.

По данным МЧС РФ, сегодня в Москве ожидается ветер с порывами до 20 м/с.

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