В Москве ураган снес со стены Кремля строительные леса и зубец
Согласно предупреждению МЧС РФ, сегодня в Москве ветер с порывами до 20 м/с
В столице Российской Федерации Москве на Красной площади мощный ветер снес с кремлевской стены строительные леса. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Baza.
"Ураган атакует и Красную площадь - ветер "сдул" с кремлевской стены установлены леса для реставрации и захватил один зубец", - говорится в сообщении.
Кроме того, ветер сносит в городе различные легкие и незакрепленные конструкции, настилы и мусорные баки.
По данным МЧС РФ, сегодня в Москве ожидается ветер с порывами до 20 м/с.
Ранее сообщалось, что в Одессе из-за непогоды и сильного ветра начали падать деревья и уже есть первые пострадавшие. Пострадавшего доставили в больницу, где медики оказали ему необходимую помощь и отпустили домой.