В Москве нашли мертвой 20-летнюю писательницу родом из Украины

Аделина Шелдон Фото из открытых источников

Одной из версий следствия является смерть от голода

На юго-западе Москвы в квартире обнаружили тело 20-летней писательница Аделина Шелдон. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Сообщается, что труп девушки обнаружил владелец квартиры, которую она арендовала. Он объяснил, что пару дней пытался связаться с Шелдон, но та не брала трубку и не отвечала на сообщения. Тогда он вызвал слесаря, чтобы вскрыть квартиру, где уже в течение нескольких дней покоилась девушка.

На место прибыли правоохранители, которые не обнаружили следов насильственной смерти.

По информации издания, в квартире практически не было еды. В её дневнике были записи о том, что на протяжении последнего года она придерживалась сухого голодания. Поэтому одной из версий следствия является смерть от голода.

К слову, Аделина Шелдон родилась в Одессе. Закончила Эдинбургский университет по специальности "Бизнес и экономика". Писательница известна как автор книги "Венценосные" из саги, посвященной французской королевской семье XVII-XVIII веков.

Напомним, ранее умерла известная советская и российская актриса театра и кино Екатерина Градова. Пока официальной информации о причине смерти актрисы нет.