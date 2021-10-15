home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

В Москве группа неизвестных пыталась сорвать показ фильма о Голодоморе

В Москве пытались сорвать показ фильма о Голодоморе Правозащитный центр "Мемориал"

Десятки мужчин с закрытыми лицами ворвались в здание Мемориала и выкрикивали "Позор" и "Долой фашизм"

В Москве группа неизвестных лиц пыталась сорвать показ фильма о Голодоморе "Гарет Джонс" польского режиссера Агнешки Холланд. Об этом сообщил правозащитный центр Мемориал.

Отмечается, что десятки мужчин с закрытыми лицами ворвались в здание Мемориала. Они вышли на сцену и выкрикивали "Позор" и "Долой фашизм".

Прибывшая на место полиция задержала трех провонарушителей, которых им передали сотрудники Мемориала.

В дальнейшем показ фильма возобновили, но после него силовики еще несколько часов не выпускали людей из здания.

Подчеркивается, что их заставили написать объяснительные о том, как они оказались на кинопоказе.

К заблокированному персоналу не пускали адвокатов, юристов и журналистов.

Отмечается, что в целом, полиция провела в правозащитном центре около шести часов, намереваясь изъять технику и компьютеры, но в итоге забрала часть пожарной сигнализации и видеорегистратор.

В фильме, транслировавшемся на кинопоказе, рассказывается история британского журналиста Гарета Джонса. В 1933 году он тайно выбрался из Москвы в Украину и стал первым западным репортером, написавшим о Голодоморе.

Новости по теме: В Кривом Роге на Аллее Героев вандалы повредили мемориал и памятники

Напомним, ранее мы писали, что Россия направила Украине ноту протеста из-за планов демонтировать советскую звезду на военном мемориале "Марсово поле" во Львове. 

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Соглашение Венгрии и России по газу не нарушает законодательство ЕС, - Боррель Украина в Гааге призвала немедленно перейти к рассмотрению дела против России по существу Меркель и Макрон призвали РФ "продвинуть переговоры" в вопросе нормандского формата "Вернуть Зеленского в берега". Почему Медведев написал резкую статью про Украину и при чем тут Нуланд

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект