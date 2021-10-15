В Москве группа неизвестных пыталась сорвать показ фильма о Голодоморе
Десятки мужчин с закрытыми лицами ворвались в здание Мемориала и выкрикивали "Позор" и "Долой фашизм"
В Москве группа неизвестных лиц пыталась сорвать показ фильма о Голодоморе "Гарет Джонс" польского режиссера Агнешки Холланд. Об этом сообщил правозащитный центр Мемориал.
Отмечается, что десятки мужчин с закрытыми лицами ворвались в здание Мемориала. Они вышли на сцену и выкрикивали "Позор" и "Долой фашизм".
Прибывшая на место полиция задержала трех провонарушителей, которых им передали сотрудники Мемориала.
В дальнейшем показ фильма возобновили, но после него силовики еще несколько часов не выпускали людей из здания.
Подчеркивается, что их заставили написать объяснительные о том, как они оказались на кинопоказе.
К заблокированному персоналу не пускали адвокатов, юристов и журналистов.
Отмечается, что в целом, полиция провела в правозащитном центре около шести часов, намереваясь изъять технику и компьютеры, но в итоге забрала часть пожарной сигнализации и видеорегистратор.
Un événement organisé dans les locaux de @hrc_memorial & @MemorialMoscow interrompu un groupe d’individus inconnus. Video Gleb Strunnikov pic.twitter.com/HAHtMlMfFl— Memorial France (@france_memorial) October 14, 2021
В фильме, транслировавшемся на кинопоказе, рассказывается история британского журналиста Гарета Джонса. В 1933 году он тайно выбрался из Москвы в Украину и стал первым западным репортером, написавшим о Голодоморе.
Напомним, ранее мы писали, что Россия направила Украине ноту протеста из-за планов демонтировать советскую звезду на военном мемориале "Марсово поле" во Львове.