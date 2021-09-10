В Молдове возвращают чрезвычайное положение в здравоохранении

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Также там ужесточили карантинные ограничения

В Молдове снова вернули режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко, пишет Point.md.

Такое решение приняли из-за роста количества новых больных. В некоторых регионах наблюдается резкое повышение заболеваемости. Режим ЧС будет действовать с 11 сентября до 31 октября.

Также ужесточают карантинные ограничения. Для людей старше 18 лет участие в любых мероприятиях на открытом воздухе или в помещении будет разрешено только при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного результата теста на коронавирус или справки о наличии антител.

Ранее народный депутат, председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что говорить об усилении в Украине противоэпидемических мер в борьбе с распространением коронавирусной болезни рановато.