В Молдове проходят досрочные парламентские выборы

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Официально в выборах участвуют 20 партий, но шансы попасть в парламент есть лишь у четырех

В Молдове, сегодня, 11 июля продолжаются досрочные парламентские выборы, на которых прогнозируют победу партии "Действие и солидарность" президента Майи Санду. Об этом сообщает Newsmaker.

Голосование на избирательных участках продлится с 7.00 до 21.00.

За рубежом - в 36 странах мира, для граждан Молдовы - 150 избирательных участков.

Отмечается, что официально в выборах участвуют 20 партий, но шансы попасть в парламент есть только у четырех.

По данным социологических опросов, партия Санду может претендовать на 50% голосов.

На втором месте — блок партий бывших президентов Игоря Додона и Владимира Воронина — объединение социалистов и коммунистов. Им прогнозируют около 35% голосов.

Еще две партии находятся на грани прохождения в парламент.

В то же время в соцопросах не учтены голоса молдавской диаспоры, которая на прошлых президентских выборах дала около 16% общих голосов.

Подчеркивается, что за рубежом именно Санду имеет наибольшую поддержку.

Отмечается, если партия "Действие и солидарность" все же победит, то сможет самостоятельно образовать коалицию и правительство.

Что интересно, если так произойдет, то во всех странах "Ассоциированного трио" — Грузии, Молдове и Украине — в парламенте будет монобільшість.

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Напомним, ранее мы писали, что президент Молдовы Мая Санду созвала срочное заседание Высшего Совета Безопасности из-за ситуации с Конституционным судом.