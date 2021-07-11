В Молдове проходят досрочные парламентские выборы
Официально в выборах участвуют 20 партий, но шансы попасть в парламент есть лишь у четырех
В Молдове, сегодня, 11 июля продолжаются досрочные парламентские выборы, на которых прогнозируют победу партии "Действие и солидарность" президента Майи Санду. Об этом сообщает Newsmaker.
Голосование на избирательных участках продлится с 7.00 до 21.00.
За рубежом - в 36 странах мира, для граждан Молдовы - 150 избирательных участков.
Отмечается, что официально в выборах участвуют 20 партий, но шансы попасть в парламент есть только у четырех.
По данным социологических опросов, партия Санду может претендовать на 50% голосов.
На втором месте — блок партий бывших президентов Игоря Додона и Владимира Воронина — объединение социалистов и коммунистов. Им прогнозируют около 35% голосов.
Еще две партии находятся на грани прохождения в парламент.
В то же время в соцопросах не учтены голоса молдавской диаспоры, которая на прошлых президентских выборах дала около 16% общих голосов.
Подчеркивается, что за рубежом именно Санду имеет наибольшую поддержку.
Отмечается, если партия "Действие и солидарность" все же победит, то сможет самостоятельно образовать коалицию и правительство.
Что интересно, если так произойдет, то во всех странах "Ассоциированного трио" — Грузии, Молдове и Украине — в парламенте будет монобільшість.
Напомним, ранее мы писали, что президент Молдовы Мая Санду созвала срочное заседание Высшего Совета Безопасности из-за ситуации с Конституционным судом.