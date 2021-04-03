В Молдове похитили беглого судью Чауса, которого разыскивает Интерпол

Николай Чаус. Фото: replyua.net

Полиция Молдовы уже начала расследование

В Молдове похитили объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве судью Николая Чауса, который в 2016 году бежал из Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале его адвокат Ростислав Кравец.

"Позвонила из Кишинева жена моего бывшего клиента, экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, и сообщила, что ее мужа там похитили. Она попросила помощи у всех, кто может повлиять на эту ситуацию", — написал он.

По словам Кравца, полиция Молдовы уже начала расследование.

Как уточнил другой адвокат Чауса - Юлиан Балан - экс-судью в центре столицы Молдовы похитила группа вооруженных людей и вывезла в неизвестном направлении.

Информацию о похищении человека днем 3 апреля подтвердила и пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати в комментарии молдавскому агентству Newsmaker. В то же время она не назвала фамилию потерпевшего.

"Мужчину в возрасте 54 лет похитили три человека. Инцидент произошел возле жилого дома в столичном секторе Центр. Полицию известили в 13:15. Сейчас органы следствия выясняют обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело", — рассказала она.

Николай Чаус, судья Днепровского районного суда Киева. В августе 2016 года НАБУ возбудило дело против него — следствие установило, что судья получил взятку в $150 тысяч наличными, из которых $80 тысяч спрятал в двухлитровой банке. Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли — из-за судейского иммунитета. Впоследствии Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск.

Новости по теме: Интерпол временно остановил розыск экс-судьи Чауса

6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский суд разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а за несколько месяцев — 1 марта 2017 года — судью задержали в Кишиневе.