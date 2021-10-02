В Молдове официально вводят феминитивы для профессий

Молдова Фото из открытых источников

Феминитивы будут использоваться и в румынском, и в русском языке

В Молдове правительство утвердило новый классификатор профессий, в котором содержатся феминитивы для большинства упомянутых в нем специальностей. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

Как уточнили изданию в правительстве, феминитивы будут использоваться и в румынском, и в русском языке.

Пока документ опубликован только на румынском языке. Но, как рассказала прессекретарь премьер-министра Анастасия Табурчану, введение феминитивов для названий специальностей будет касаться и документов на русском языке.

Пока что классификатор с феминитивами на русском языке еще не опубликовали, но в будущем, уточнила Табурчану, он тоже появится на сайте Государственной канцелярии. Классификатор на румынском языке прилагается к решению правительства.

Ранее с предложением использовать феминитивы выступал Совет по предотвращению дискриминации и обеспечению равенства. Также подобные рекомендации поступали от европейских институтов по обеспечению равноправия между женщинами и мужчинами и борьбе с сексизмом.

Классификация профессий в Молдове применяется во всех сферах экономической и социальной деятельности, она является обязательной для всех органов центрального и местного публичного управления, предприятий, организаций и учреждений, независимо от формы собственности и формы юридической организации, а также других юридических и физических лиц, которые работают на территории Молдовы.

Названия специальностей используются при заполнении официальных документов, когда нужно указать род занятий.

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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил со своим молдавским коллегой Аурелиу Чокоем на полях Анталийского дипломатического форума заключение соглашения о взаимном признании ID-карт для упрощения движения между странами.