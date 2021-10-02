В Молдове официально вводят феминитивы для профессий
Феминитивы будут использоваться и в румынском, и в русском языке
В Молдове правительство утвердило новый классификатор профессий, в котором содержатся феминитивы для большинства упомянутых в нем специальностей. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.
Как уточнили изданию в правительстве, феминитивы будут использоваться и в румынском, и в русском языке.
Пока документ опубликован только на румынском языке. Но, как рассказала прессекретарь премьер-министра Анастасия Табурчану, введение феминитивов для названий специальностей будет касаться и документов на русском языке.
Пока что классификатор с феминитивами на русском языке еще не опубликовали, но в будущем, уточнила Табурчану, он тоже появится на сайте Государственной канцелярии. Классификатор на румынском языке прилагается к решению правительства.
Ранее с предложением использовать феминитивы выступал Совет по предотвращению дискриминации и обеспечению равенства. Также подобные рекомендации поступали от европейских институтов по обеспечению равноправия между женщинами и мужчинами и борьбе с сексизмом.
Классификация профессий в Молдове применяется во всех сферах экономической и социальной деятельности, она является обязательной для всех органов центрального и местного публичного управления, предприятий, организаций и учреждений, независимо от формы собственности и формы юридической организации, а также других юридических и физических лиц, которые работают на территории Молдовы.
Названия специальностей используются при заполнении официальных документов, когда нужно указать род занятий.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил со своим молдавским коллегой Аурелиу Чокоем на полях Анталийского дипломатического форума заключение соглашения о взаимном признании ID-карт для упрощения движения между странами.