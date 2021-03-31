В Молдове из-за COVID-19 ввели режим чрезвычайного положения

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Ранее в стране действовало чрезвычайное положение в области здравоохранения

На заседании 31 марта парламент Молдовы поддержал предложение правительства о введении на два месяца чрезвычайного положения из-за напряженной ситуации с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает NewsMaker.

Согласно сообщению, чрезвычайное положение в Молдове ввели на 60-дневный срок - с 1 апреля по 30 мая 2021 года. Следующим шагом является подготовка правительством списка ограничительных мер.

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Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелий Чокой заявил, что завтра Нацкомиссия общественного здоровья соберется на заседание.

Как отмечается, режим чрезвычайного положения предусматривает, что в Молдове нельзя проводить любые выборы, а правительство получает больше полномочий.

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Напомним, в начале марта Молдова первой среди стран Европы получила партию COVID-вакцин, которую доставили в рамках глобальной инициативы COVAX.