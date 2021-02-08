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В Млечном Пути ученые обнаружили гигантское облако холодного газа

Иллюстрация длинного облака холодного газа, обнаруженное в Млечном Пути Сиднейский университет

Облако находится примерно в 10 световых годах от Земли

Астрономы из австралийского Университета Сиднея обнаружили возле Земли масштабное облако холодного газа. Об этом сообщает портал New Atlas.

Как отмечается, длина облака, которое находится в галактике Млечный Путь, составляет около 13 световых лет, а ее ширина – 0,3 световых лет.

По данным исследователей, масса облака равна массе Луны.

При этом само явление расположено за около 10 световых лет от Земли.

Австралийские ученые смогли найти это облако, наблюдая за радиоволнами из отдаленных галактик и исследуя их мерцание. Ученые обнаружили пять радиоволн, которые проходят через то же облако холодного газа на пути к Земле.

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Ранее сообщалось, что ученые из Института астрофизических исследований Университета Ливерпуля им. Рикардо Скьявоне нашли в галактике Млечный Путь - мертвую галактику. Астрономы считают, что она столкнулась с Млечным Путем около 10 миллиардов лет назад.

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