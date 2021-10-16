В мире зафиксировано более 240,8 млн случаев заражения коронавирусом

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В том числе 4,9 млн летальных исходов, выздоровело 218,1 млн человек

В мире по состоянию на утро 16 октября зафиксировали более 240,8 млн случаев заражение коронавирусом. Об этом говорилось в данных Worldometer.

Как отмечается, в мире выявлено 240 850 632 случаев заболевания COVID-19, в том числе 4 905 112 смертей, выздоровело 218 116 768 человек.

Также с начала новых суток погибли 982 человека.

А лидерами по количеству случаев коронавируса в мировой статистике является США (45 738 585), Индия (34 053 573), Бразилия (21 627 476).

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Напомним, что в мире по состоянию на утро 12 октября было зафиксировано 239 030 115 случаев заражения коронавирусом.

В частности выявлено 4,8 млн смертей, выздоровели 216,2 млн человек.

Кроме этого, в Украине за минувшие сутки, 15 октября, обнаружили 12983 новых случаев коронавируса (из них детей – 1105, медработников – 204).

Так, в течение последних суток было госпитализировано лиц с подтвержденными и подозрительными случаями на COVID-19 – 2859, летальных случаев – 277, выздоровело – 5874 лица.

В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко предупредил об усилении контроля за соблюдением в Украине карантинных требований. В случае нарушения будет составляться административный протокол.