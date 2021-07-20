В мире зафиксировано более 191 миллиона случаев коронавируса

В частности, 4 112 801 человек умерли

В частности, 4 112 801 человек умерли и 174 578 463 человека выздоровели.

С начала новых суток зафиксирован 25 131 новый случай недуга, погибли еще 243 человека.

Отмечается, что лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются:

США (35 018 600)

Индия (31 174 322)

Бразилия (19 391 845).

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Напомним, ранее мы писали, что за минувшие сутки, 19 июля, в Украине обнаружили 598 новых случаев COVID-19. Среди новых больных 23 детей и 13 медработников. Так, за все время пандемии в Украине: заболевших – 2 245 275 человек; выздоровел – 2 181 925 человек; летальных случаев – 52 756; проведено ПЦР-тестов – 11 182 527.