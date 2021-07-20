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В мире зафиксировано более 191 миллиона случаев коронавируса

Фото из открытых источников

В частности, 4 112 801 человек умерли

В мире по состоянию на утро 20 июля зафиксировано 191 719 374 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Worldometer.

В частности, 4 112 801 человек умерли и 174 578 463 человека выздоровели.

С начала новых суток зафиксирован 25 131 новый случай недуга, погибли еще 243 человека.

Отмечается, что лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются:

  • США (35 018 600)
  • Индия (31 174 322) 
  • Бразилия (19 391 845).

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Напомним, ранее мы писали, что за минувшие сутки, 19 июля, в Украине обнаружили 598 новых случаев COVID-19. Среди новых больных 23 детей и 13 медработников. Так, за все время пандемии в Украине: заболевших – 2 245 275 человек; выздоровел – 2 181 925 человек; летальных случаев – 52 756; проведено ПЦР-тестов – 11 182 527.

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